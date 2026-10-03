Kayseri Kariyer Merkezi eylülde 297 kişinin istihdamına aracılık etti

İş arayan vatandaşların uygun iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir ayda 94 bin 509 SMS yönlendirmesinin yapıldığı merkez aracılığıyla eylül döneminde 297 kişi işe yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, kentin sanayi, ticaret ve üretim potansiyeli doğrultusunda iş arayanlar ile işverenleri buluşturmayı sürdürüyor.

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