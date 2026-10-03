Kayseri Kariyer Merkezi eylülde 297 kişinin istihdamına aracılık etti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, eylül ayında 297 kişinin istihdam edilmesine katkı sağladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, eylül ayında 297 kişinin istihdam edilmesine katkı sağladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, kentin sanayi, ticaret ve üretim potansiyeli doğrultusunda iş arayanlar ile işverenleri buluşturmayı sürdürüyor.
Merkezin çalışmaları kapsamında eylül ayında 877 yeni iş başvurusu alındı, 295 iş ilanı yönetilerek işverenlerden gelen 863 kişilik iş gücü talebi değerlendirildi.
İş arayan vatandaşların uygun iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir ayda 94 bin 509 SMS yönlendirmesinin yapıldığı merkez aracılığıyla eylül döneminde 297 kişi işe yerleştirildi.
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