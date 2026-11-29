Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü Özbekistan'ın Andican şehrinden devraldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Özbekistan'ın Andican kentinde düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı ve 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican'ın kapanış törenine katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan sanatçıların sahne aldığı konser programının sonunda Andican vilayeti yönetimi, Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü Büyükkılıç'a takdim etti.

Sembolü teslim alan Büyükkılıç, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını büyük bir sorumluluk ve onurla taşıyacaklarını belirtti.

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Kayseri'nin tarihinden aldığı köklü birikimi kardeş devletlerle paylaşacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Türk dünyası 2027 yılında kültür başkenti Kayseri'de buluşacak. Bu büyük buluşmayla kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek Türk dünyasının birliğini ve gücünü daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, üye ülkelerin kültür bakanları ile Kayseri'nin Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediye başkanları katıldı.