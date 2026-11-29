TaeKwonDo'da dünya ikincisi olan Sevim Nur Türkmen, alkışlarla pasta kesilerek karşılandı.

Para TaeKwonDo Dünya ikincisi Sevim Nur Türkmen'e pastalı karşılama. YayTanSay kulübü antrenör ve sporcuları, Kore'nin Muji kentinde düzenlenen Dünya TaeKwonDo Paralimpik şampiyonasında K41 dalında 47 kiloda Dünya ikincisi olan Sevim Nur Türkmen'i alkışlarla karşıladı. YayTanSay Kulüp Başkanı Yavuz Sayan, Kulüp Antrenörleri Arzu Tan Sayan, Yunus Emre Sayan ve sporcuları, dünya ikincisi milli sporcu Sevim Nur'u bağrına bastı.

Spor salonunda pasta kesildi, tebrikler edildi ve kulüp başkanı Yavuz Sayan; "Sen, bizim gururumuzsun ve gönlümüzün şampiyonusun. Daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor ve destekliyoruz" dedi.