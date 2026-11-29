Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği E38 eticaret platformu, KAYMEK bünyesinde üretilen geleneksel el sanatlarını dijital dünyayla buluşturuyor. Yaklaşık 200 ülkeye ulaşan platform, Anadolu'nun kültürel mirasını küresel pazara taşırken kadın kooperatifleri ve üreticilere de ekonomik katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyon projeleri arasında yer alan ve '150. Yılda 150 Proje' kapsamında hayata geçirilen E38, Anadolu'nun köklü el sanatlarını dijital ticaretle buluşturarak kültürel mirasın korunmasına ve ekonomiye kazandırılmasına önemli katkılar sunuyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hizmete sunulan E38, sanatsal ürünlerin satışının gerçekleştirildiği Türkiye'nin önemli eticaret platformlarından biri olarak dikkat çekiyor. E38 platformunda tezhip, hüsni hat, ebru, dekoratif duvar sanatı, Maraş işi, ev tekstili ve daha birçok geleneksel sanat dalında üretilen binlerce el emeği ürün sanatseverlerle buluşuyor. Usta sanatkârların büyük emekle hazırladığı eserler, Anadolu'nun asırlık kültürünü yaşatırken gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sağlıyor. Kendi eticaret altyapısıyla hizmet veren E38 dijital pazar yerlerinde de yer alarak milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Uluslararası pazarda da güçlü bir konuma sahip olan platform, İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle başta Malezya olmak üzere yaklaşık 200 ülkeye satış gerçekleştiriyor. Böylece Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun kadim el sanatlarını dünya vitrinine taşıyarak kültürel değerlerin uluslararası tanıtımına katkı sunuyor.

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Kadın kooperatifleri ve kursiyerlere ekonomik destek

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Siz Üretin, Biz E38 ile Kazanca Dönüştürelim' projesi kapsamında yaklaşık 235 kursiyer ile 13 kadın kooperatifinin ürettiği 4 bini aşkın sanatsal ürün E38 üzerinden satışa sunuluyor. Her biri Anadolu'nun kültürünü, emeğini ve estetik anlayışını yansıtan ürünler, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlarken üreticilere de sürdürülebilir ekonomik destek sunuyor. Dijital platformun yanı sıra KAYMEK Kale Satış Ofisi, Camiikebir Satış Ofisi ve tarihi Kayseri Mahallesi Kent Atölyesi Satış Ofisi'nde de el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Böylece vatandaşlar hem çevrim içi hem de fiziki satış noktalarından Anadolu'nun eşsiz el sanatlarına ulaşabiliyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üretimi destekleyen, kadın emeğini ekonomiye kazandıran ve kültürel mirası geleceğe taşıyan projeleriyle örnek belediyecilik anlayışını sürdürürken, E38 platformu ile Anadolu'nun sanatını ve ustalığını Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.