Melikgazi Belediyesi; gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunan spor yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 816 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik Melikgazi Basketbol Spor Okulu, ücretsiz eğitimlerle gençlerle buluşuyor.

Eğitimler, Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, hafta sonları 09.0010.00, 10.0011.00 ve 11.0012.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek çalışmalarla geleceğin basketbolcularının yetişmesi hedefleniyor. Gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe atılan sağlam bir adım olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm gençleri spor okuluna davet ederek şu ifadeleri kullandı;

REKLAM

"Gençlerimiz için oldukça kıymetli bir hizmeti daha hayata geçiriyoruz. Melikgazi Basketbol Spor Okulu. Gençlerimizi ekran bağımlılığından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek amacıyla kurduğumuz spor okulumuzda 816 yaş arası evlatlarımız basketbolun temel becerilerini öğrenecek. Hem gençlerimiz hem de aileleri için çok güzel bir fırsat. Üstelik okulumuz tamamen ücretsiz. Geleceğe yatırım, gençliğe yatırımdır. Gençlerimizi en güzel yerlerde görmek için elimizden geleni yapıyor; Akıl Küpü Kütüphaneleri’nden kurslara, okullardan spor faaliyetlerine kadar pek çok alanda onları destekliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun, tüm gençlerimizi bekliyorum."

REKLAM

Melikgazi Basketbol Spor Okulu’na kayıt yaptırmak isteyenler, 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazabilir veya https://mgazi.li/8eca37 adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.