Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi ile Felahiye ilçesini birbirine bağlayan 17 kilometrelik yolda tamamlanan 165 milyon liralık yatırımı inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Buğdaylı Mahallesi'nden başlayıp Akçatepe, Salur ve Kızık mahalleleri üzerinden Felahiye yoluna bağlanan 17 kilometrelik güzergahta yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı.

Toplam 23 bin 401 ton asfaltın serildiği ve yaklaşık 165 milyon liraya mal olan yolda incelemede bulunan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı eşlik etti.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Buğdaylı, Akçatepe, Salur, Kızık, Güneşli ve Felahiye güzergahında altyapı, asfalt ve köprü genişletme çalışmalarıyla önemli bir hizmetin ortaya çıktığını belirtti.

Çalışmaların kış mevsimi öncesi tamamlandığını vurgulayan Büyükkılıç, "Kırsalımızın ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. Muhtarlarımıza her zamanki yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz sizleri seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, incelemenin ardından Buğdaylı Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.