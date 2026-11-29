Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanların kışı daha rahat geçirmeleri için hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında kurulan ve içerisinde bin 600'e çeşide yakın hayvan bulunan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde kış hazırlıkları devam ediyor. 136 türden hayvanın bulunduğu alanda, veteriner ve teknik ekipler tarafından ısıtma sistemlerinden beslenme programlarına kadar kışı rahat geçirebilmeleri için her türe ayrı planlamalar yapılıyor.

Hazırlıklarla ilgili bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, "Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçemiz, 2013 yılında kurulan ve şu andaki barındırmış olduğu 136 tür ve bin 600'e yakın çeşidimizin olduğu güzel bir hayvanat bahçesi. Tropikal kuşlar, kanatlı kuşlar, su kuşları, yırtıcılarımızın ve diğer otçul grubun olduğu kendi grupları içerisinde bin 600'e yakın hayvanımızın bulunduğu bir hayvanat bahçemiz. Vatandaşlarımızın ilgiyle gezdikleri, yıl boyu gezdikleri ama kışın gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte sezonun yavaş yavaş bittiği bir yer. Sezon bitecek olsa da bizim hazırlıklarımız her zaman devam ediyor. Özellikle kış sezonuna hazırlık dediğimiz, hayvanların doğal ortamlarındaki barınaklarının hijyeni, temizliği, onların doğal şekillerine uygun beslenmeleri de dahil olmak üzere her türlü hazırlığımız devam ediyor. Bir taraftan çevre düzenlemeleri bir taraftan barınakların tamir ve tadilatıyla şu anda yoğun bir şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza" dedi.

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Karcıoğlu, hayvanların kışı daha rahat geçirebilmeleri için gıda ve vitamin takviyelerinin de uzmanları tarafından ayarlandığını söyleyerek, "Tabi ki öncelikle hayvanların bulunmuş olduğu barınakların türlerine göre ısı, nem, hijyen veya veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık teknikerlerimizin kışa yönelik vitamin takviyeleri, onların rasyonlarının yeniden hazırlanması ve barınakların ısılarının ve tamiratlarının yapılması en büyük hazırlıklarımızdan bir tanesi. Mevsimine göre mesela artık kışlar geldi, mevcut hayvanların mecburen enerjiye ihtiyaçları var. Kışa hazırlanırken onların beslenmelerine ve takviyelere ihtiyaç var. Ona göre veteriner hekimlerimiz, onların gıda rasyonlarını enerji kalorisine göre ayarlamalarını yapıp ona göre artık mevsimsel beslenmelere geçiyoruz. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçemiz harika bir habitatı olan bir yer, herkesi görmeleri için buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.