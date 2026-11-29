Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde 20212024 yılları arasında yürüttüğü ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından desteklenen projesinin ikinci bilimsel çıktısı, SSCI Q1 kategorisinde yer alan dünyanın prestijli dergilerinden Agribusiness’de yayımlandı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak’ın; Haotian Cheng, Rui Chen, Lucy AsareBaah, Mengxue Li ve Yaoqi Zhang ile birlikte gerçekleştirdiği ortak çalışma; ABD’nin güneydoğu eyaletlerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli tarım üreticilerinin hasat sonrası ürün kayıplarını azaltmaya yönelik teknolojilere yatırım yapma eğilimleri ve ödeme isteklilikleri ile sosyoekonomik eşitsizliklerin bu tercihler üzerindeki etkilerine yönelik araştırmaları içeriyor. Çalışma ayrıca, üreticiler arasındaki gelir dağılımına dayalı sosyoekonomik eşitsizliklerin tarımsal eğitim hizmetlerine erişimin yeni teknolojileri benimseme kararları üzerindeki belirleyici etkilerini bilimsel verilerle ortaya koyuyor. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak, uzun bir çalışmanın ürünü olan projenin SSCI Q1 gibi yüksek etki değerine sahip uluslararası prestijli bir dergide yer bulmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, çalışmaya katkı sağlayan tüm araştırmacı arkadaşlarına teşekkür etti.

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Daha önce 2021 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görülen ve çevre ekonomisi, enerji politikaları ile sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki nitelikli yayınlarıyla uluslararası akademik çevrelerce tanınan Rektör Prof. Dr. Recep Ulucak’ın bu başarısı, Kayseri Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığına ve araştırma vizyonuna da önemli bir katkı sağlayacağı ifade ediliyor.