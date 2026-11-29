Kocasinan Belediyesi, tarihi Molu Camisi'nde çevre düzenlemesi, bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel mirasın korunması ile ibadethanelerin temiz ve sağlıklı tutulması amacıyla belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 1713 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisi örneklerinden Molu Camisi'nde çalışma yapıldı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, teknolojik ekipmanlarla caminin çevre düzenlemesi ve bakımıyla birlikte halı, kapı, cam, ahşap ve kitaplık bölümlerinin detaylı temizliği gerçekleştirildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına önem verdiklerini belirterek, "Ecdadımızın bizlere emaneti olan eserleri korumak, yaşatmak ve hak ettiği değeri vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kayseri ve Kocasinan'ın köklü tarihi ve kültürel mirasına dikkati çeken Çolakbayrakdar, 1713’te inşa edilen Molu Camisi'nin geçmişin izlerini günümüze taşıyan kıymetli eserlerden biri olduğunu vurguladı.

Çolakbayrakdar, hem tarihi yapıların güzelliğini korumayı hem de vatandaşlara temiz, sağlıklı ve huzurlu ibadet ortamları sunmayı amaçladıklarını kaydetti.