Melikgazi Belediyesi, 8-16 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz Melikgazi Basketbol Spor Okulunu açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen spor okulunda eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde verilecek.

Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenecek çalışmalar, hafta sonları 09.00-10.00, 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençleri ekran bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı ve onlara basketbolun temel becerilerini kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

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Gençliğe yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak nitelendiren Palancıoğlu, "Hem gençlerimiz hem de aileleri için çok güzel bir fırsat. Üstelik okulumuz tamamen ücretsiz. Gençlerimizi en güzel yerlerde görmek için elimizden geleni yapıyor, Akıl Küpü Kütüphanelerinden kurslara, okullardan spor faaliyetlerine kadar pek çok alanda onları destekliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun, tüm gençlerimizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor okuluna kayıt yaptırmak isteyenlerin WhatsApp hattı ya da internet adresi üzerinden başvuru yapabileceği kaydedildi.