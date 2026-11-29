Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hayata geçirilen E38 e-ticaret platformu, geleneksel el sanatlarını dijital dünyaya taşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje" kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olarak öne çıkan E38, Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını dijital ticaret kanallarıyla buluşturarak kültürel mirasın korunmasına ve ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Platformda tezhip, hüsn-i hat, ebru, dekoratif duvar sanatı ve ev tekstili gibi alanlarda üretilen binlerce el emeği ürün alıcılarla buluşuyor. Usta sanatkarların hazırladığı eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

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Kendi e-ticaret altyapısıyla hizmet veren E38, İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle, başta Malezya olmak üzere yaklaşık 200 ülkeye satış gerçekleştirerek geleneksel ürünlerin yurt dışında tanıtılmasına destek veriyor.

Belediyenin "Siz Üretin, Biz E38 ile Kazanca Dönüştürelim Projesi" kapsamında, yaklaşık 235 kursiyer ve 13 kadın kooperatifinin ürettiği 4 bini aşkın sanatsal ürün platform üzerinden satışa sunuluyor.