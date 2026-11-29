HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde bu sezon geçen sezonki "3,3 milyon ziyaretçi rekoru"nun aşılması hedefleniyor.

Dünya standartlarındaki modern tesisleri, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 25 kilometrelik teleferikleriyle ziyaretçilere kayak ve snowboard yapma imkanı sunan Erciyes Kayak Merkezi, kar kalitesi, teknik altyapısı, eşsiz doğa manzarası, 5 yıldızlı otelleri ve lüks konaklama tesisleriyle kış turizmi yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

Aralık ayı ortasında açılacak yeni sezon öncesi Erciyes'te mekanik tesislerin sayısı artırılarak 2 ayrı bölgede 2 bin 500 araçlık otopark ile 1100 metre uzunluğundaki dağ kızağı parkuru hizmete alındı.

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Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, yeni kayak sezonuna yönelik hazırlıkları ve ziyaretçi hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erciyes'te yaklaşık 3 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu belirten Akşehirlioğlu, oteller ve turizm acenteleriyle yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Tanıtım faaliyetlerini son dönemde artırdıklarını kaydeden Akşehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Şehirdeki ve kayak merkezindeki otellerle yaptığımız görüşmelerde rezervasyonların gayet güzel gittiği, erken ve grup rezervasyonlarını ayarladıklarını ve ciddi bir talep olduğunu öğrendik. Bu da tabii ki bizi hem keyiflendiriyor hem de şevklendiriyor. Geçen yıl misafir sayısı, kar yağışı ve sezonun 5 ay uzun sürmesi anlamında son 15 yılın rekoruna ulaştığımız bir sezon oldu. Bu yıl da inşallah yine kar anlamında bereketli, güzel ve rekorlarla geçen bir sezon olsun istiyoruz. Geçen yıl 3 milyon 300 bin ziyaretçimiz vardı. Bu yılki hedefimiz bu sayıya ulaşmak ve geçmek olacak. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz."

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- "100'ün üzerinde ülkeden Erciyes'e gelen ziyaretçimiz var"

Akşehirlioğlu, Erciyes'e yurt dışından gelen misafir sayısının her geçen yıl arttığını vurguladı.

Ruslar ve Ukraynalılar ile başlayan turist hareketliliğinin daha sonra Çekyalılar ve Polonyalılar ile devam ettiğini dile getiren Akşehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra özellikle yaz aylarında dahi devam eden Uzak Doğu'dan Endonezya, Malezya ve Singapur grupları var. Hem yazın hem kışın geliyorlar. Yine kışın gelen gruplardan Brezilya ve Meksika'dan misafirlerimiz var ki bunlar çoğunlukla karla ilk kez Erciyes'te tanıştıkları için burada çok keyifli vakit geçiriyorlar. Kimileri karla haşır neşir olurken, kimileri de kayak deneyimi düşünüyor. Bunun yanı sıra aile ve arkadaş grupları ile birçok Avrupa ülkesinden misafirlerimiz buraya geliyor. Aldığımız verilere göre, 100'ün üzerinde ülkeden Erciyes'e gelen ziyaretçimiz var. Özellikle İngiltere pazarından da misafirlerimizi bu yıl burada ağırlamayı bekliyoruz."

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Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam ise kayakseverlerin uygun fiyat, güvenilirlik, kaliteli hizmet ve uzun pistleri olması dolayısıyla Erciyes'i tercih ettiklerini belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon için erken davranmalarını tavsiye eden Sarıçam, "Erciyes'te kış turizmi Türkiye'de ön sıralarda. Bu yüzden doluluk oranı kış mevsiminde yüzde 100'lere kadar çıkıyor. Kayakseverler doluluk oranları dolmadan rezervasyonlarını şimdiden yaptırmalıdır." diye konuştu.