Kocasinan Belediyesi; tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve ibadethanelerin daha temiz, sağlıklı bir görünüme kavuşması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

1713 yılında inşa edilen, Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden Molu Mahallesi’ndeki tarihi Molu Camii’nde düzenli olarak çevre düzenlemesi, bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Ecdadımızın bizlere emaneti olan eserleri korumak, yaşatmak ve hak ettiği değeri vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. Çevre düzenlemesinden kapsamlı temizliğine kadar her ayrıntının düşünüldüğü çalışmaları değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'miz, köklü tarihi medeniyet birikimi ve asırlardır ayakta duran eserleriyle çok kıymetli bir şehirdir. Kocasinan'ımızın her mahallesinde bu tarihi ve kültürel zenginliğin izlerini görmek mümkündür. Molu Mahallemiz de tarihi dokusu ve geçmişten günümüze ulaşan yapılarıyla ilçemizin önemli değerlerinden biridir. 1713 yılında inşa edilen Molu Camii, Osmanlı mimarisinin zarif özelliklerini taşıyan, geçmişimizin izlerini günümüze ulaştıran kıymetli eserlerimizden biridir. Bu eserin korunması, temiz tutulması ve çevresinin düzenli olması bizim için büyük önem taşıyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla camimizin çevre düzenlemesini, bakımını ve detaylı temizliğini gerçekleştiriyoruz. Özellikle teknolojik temizlik ekipmanlarımızla camilerimizin yalnızca dış temizliğini değil, vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur ve gönül rahatlığı içerisinde gerçekleştirebilmeleri için halı, kapı, cam, ahşap ve kitaplık gibi bütün bölümlerini de titizlikle temizliyoruz. Amacımız, hem tarihi yapılarımızın güzelliğini korumak hem de hemşehrilerimize temiz, sağlıklı ve huzurlu ibadet ortamları sunmaktır. Her tarihi eser bir emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmak, onları koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizin merkezinden en uzak kırsal mahallemize kadar hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tarihi değerlerimizi yaşatmaya ibadethanelerimizin bakım ve temizliğini yapmaya, mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Çünkü insanı merkeze alan geçmişine sahip çıkan ve geleceği düşünen bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Kayseri’miz ve Kocasinan'ımız için üretmeye hizmet etmeye ve hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.