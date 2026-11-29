Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi’ni ziyaret ederek Buğdaylı ile Felahiye ilçesini birbirine bağlayan yaklaşık 17 kilometrelik yolda çalışmaları tamamlanan 165 milyon TL’lik yatırımı yerinde inceledi. Büyükkılıç, mahallede esnaf ziyaretlerinde de bulunarak vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi ile Felahiye ilçesini birbirine bağlayan ve baştan sona yenilenerek hizmete açılan yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a, Buğdaylı ziyareti ve incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve müdürler eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Buğdaylı Mahallesi’nden başlayıp Akçatepe, Salur ve Kızık mahalleleri üzerinden Felahiye yoluna ulaşan, toplam 17 kilometrelik güzergâhta, 23 bin 401 ton asfalt kullanılarak yaklaşık 165 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından yatırıma daire değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, "Buğdaylı, Akçatepe, Salur, Kızık, Güneşli ve Felahiye güzergâhı. Burada yapılan gerek altyapı yatırımlarıyla, gerek asfalt çalışmasıyla, gerekse en önemli köprü genişletmesiyle hakikaten harika bir hizmet ortaya çıktı. Bizlere sahip çıkan, dua eden hemşehrilerimize ve özelde de muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların istekleri bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

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"165 milyon lira buraya feda olsun"

Başkan Büyükkılıç, çalışmalardan dolayı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerini tebrik ederek, "Cenabı Allah’a şükürler olsun kış mevsiminden önce de işler toparlandı. 165 milyon lira da buraya feda olsun denildi, hizmet karşılığı serildi. Ellerinize sağlık. Kırsalımızın ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. Muhtarlarımıza her zamanki yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz sizleri seviyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinlerinin samimi ilgisi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, özellikle gençlerle yakından ilgilenirken onlarla sohbetleri renkli görüntülere sahne oldu. Buğdaylı Mahallesi esnaf ziyareti esnasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç’a mahalle sakini bir vatandaş hizmetlerinden dolayı, "Doğal gazı yakıyoruz sizlerin sayesinde. Çok memnunuz. Yollarımız çok güzel oldu. Teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Hanımlar dua ediyor" sözleri ile teşekkür etti. Bölgede zamanla yıpranan ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalarla yol daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Yaklaşık 17 kilometrelik güzergâhta yapılan yenileme çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına sunuldu. BuğdaylıFelahiye bağlantı yolunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 23 bin 401 ton asfalt kullanıldı. Yaklaşık 165 milyon TL maliyetle tamamlanan yatırım sayesinde bölgedeki ulaşım standardı yükseltilirken, sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir güzergâh oluşturuldu.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendiren, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ve ilçeler arası bağlantıları daha güvenli hale getiren yatırımlarını kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir, 16 ilçede kırsal kalkınmayı destekleyen, ulaşım standartlarını yükselten ve bölge halkının yaşam konforuna katkı sağlayan yol yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.