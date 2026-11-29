Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle yaşanabilecek don olaylarına karşı su sayaçları ve tesisatların korunması konusunda abonelerini uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, soğuk havayla doğrudan temas eden ve yeterli yalıtımı bulunmayan su sayaçları ile açıkta kalan borular, özellikle suyun kullanılmadığı saatlerde donma riski taşıyor.

Olası arızaların önüne geçmek için açıkta bulunan sayaç ve boruların izocam, talaş veya benzeri uygun yalıtım malzemeleriyle kaplanması gerekiyor.

Donan sayaçlara sıcak su dökülmesi veya ateş tutulması sayaç ve borularda patlamaya neden olabilir.

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Donma sorunu yaşayan abonelerin, sayaçlara dokunmadan abone numaralarıyla birlikte 185 Çağrı Merkezi'ne başvurmaları istendi.