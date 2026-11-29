Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Birlik Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Hüseyin Karaman oldu.

Söyleşide 'Millî Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve bilinmeyen yönleri üzerine duran Prof. Dr. Karaman; Akif'in çok zorlu hayat şartları altındaki yaşanmışlıklarını katılımcılarla paylaştı. Karaman konuşmasında, Millî Şair'in İstiklal Marşı'nı hangi ruh hali ve duygularla kaleme aldığına da geniş yer verdi. Yoğun ilgi gören programa; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak, önceki dönem KAYÜ Rektörü, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve çok sayıda davetli katıldı.

REKLAM

Program; katılımcıların sorularının hemen ardından Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut'un günün anısına Prof. Dr. Hüseyin Karaman'a plaket takdim etmesi ve çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.