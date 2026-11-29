S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2026 Yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim ve Denetim Kurulunun belirlendiği genel kurulda, Ömer Gülsoy 4 yıllığına yeniden Kooperatif başkanlığına seçildi.

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2026 Yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, kooperatif üyelerinin yoğun katılımıyla Kayseri Ticaret Odası (KTO) M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Başkanlığına Mehmet Sarıalp, Divan üyeliklerine ise Ali Koray Özandaç ile Tansel Tuğrul seçildi. Genel kurulun açılışında konuşan Divan Başkanı Mehmet Sarıalp, kooperatifin hedeflerine ve önemine dikkat çekerek üyelerin kararlılığını ve projenin geleceğini vurguladı.

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Başkan Gülsoy: "Kayseri’ye yakışır, örnek bir sanayi sitesi için çabalıyoruz"

Kürsüye gelerek kooperatif ortaklarına seslenen Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, projenin Kayseri ve Türkiye ekonomisi için taşıdığı değeri belirterek şu ifadeleri kullandı; "Şehrimizin marka değerini artıracak, üyelerimize, Kayseri’mize ve ülkemize katkı sağlayacak bir proje ortaya koymak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kayseri’mize yakışır, örnek bir sanayi sitesi ortaya çıksın diye uzun süredir çalışıyoruz. Bu kapsamda arsamızı satın aldık; TOKİ Başkanımız Mustafa Levent Sungur ile görüşerek projemizin yapımı konusunda istişarelerde bulunduk."

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Genel kurulda ayrıca Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal da kürsüye gelerek projedeki son durum hakkında kooperatif ortaklarına kapsamlı bir sunum yaptı. İnşaatın güvenle başlaması ve tamamlanması amacıyla geliştirilen farklı alternatiflerin üyelerin görüşüne sunulduğu genel kurulda ortak akılla hareket etme düsturu ile hareket edilmesi prensibi neticesinde üyeler de görüşlerini aktardı. Gündem maddeleri ile ilgili yapılan oylamalar neticesinde gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Ömer Gülsoy’un başkanlığa devamına karar verilen genel kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine Erol Sırıklı, Hasan Köksal, Mustafa Okutan ve Hacı Bekir Kuzucu getirildi. Denetim Kurulu’na ise Ali Doğan, Selim Kadir Sepici ve Ahmet Emre Sönmez seçildi. Başkan Gülsoy; "En güvenli şekilde üyelerimizin işyeri sahibi olması için gayret gösteriyoruz. üyelerimizin isteği ve kararı neyse o en verimli en kaliteli ve en düşük maliyetli şekilde yapılsın diye uğraşıyoruz" dedi.

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Olağanüstü Genel kurulun uhulet ve suhulet içerisinde geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ömer Gülsoy, katılım gösteren tüm ortaklara teşekkür etti.