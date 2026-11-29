Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özbekistan’ın Andican şehrinde gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimî Konseyi 43. Dönem Toplantısı ve 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican’ın kapanış törenine katıldı. Türk dünyasının ortak kültürel mirasının ve kardeşlik bağlarının ön plana çıktığı programda, kültür başkentliği sembolünü Andican’dan devralan Başkan Büyükkılıç, "Kadim şehrimiz Kayseri’nin tarihinden aldığı köklü birikimi kardeş devletlerimizle paylaşacağız. Türk Dünyası 2027 yılında Kültür Başkenti Kayseri’de buluşacak" dedi.

Türksoy Daimî Konseyi Andican’da toplandı

Özbekistan’ın Andican şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Daimî Konseyi 43. Dönem Toplantısı ve 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican’ın kapanış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ın yanı sıra, Özbekistan Kültür Bakanı ve TÜRKSOY 43. Dönem Koordinatörü Ozodbek Nazarbekov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkmenistan Kültür Bakanı Gurbanmyrat Myradaliyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Askaraly Madaminov, Andican Bölgesi Valisi Shuhratbek Abdurakhmonov, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Gençlik ve Aile İşleri Komitesi Başkanı Kairat Kambarov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TURKPA Genel Sekreter Yardımcısı Bektur Bazakeçov ile üye ülkelerin heyet temsilcileri katıldı.

REKLAM

Toplantıda TÜRKSOY’un gelecek dönem faaliyet programı, bütçesi ve teşkilatın gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı. Konsey, 2027 yılı faaliyet programını ve bütçesini onaylarken, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY Daimî Konseyinin 44. Dönem Koordinatörü olarak atandı. Bir sonraki Daimî Konsey toplantısının 2027 yılının son çeyreğinde Türkiye’de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin kültür ve sanat vizyonunu anlattı

Toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı çalışmaları heyetlerle paylaştı. Kayseri’de düzenlenmesi planlanan uluslararası festivaller, kültür ve eğitim faaliyetleri ile iş birliği projeleri hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, Türk dünyası ülkelerinden daha fazla öğrenciyi Kayseri’de ağırlamak istediklerini ifade etti.

REKLAM

Konsey, Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliğini memnuniyetle karşılarken, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu etkinlik takvimini de takdir etti.

Toplantıda ayrıca Özbekistan’ın önerisiyle 2027 yılı Türk Dünyasında Çolpan Anma Yılı, Kırgızistan’ın önerisiyle 2028 yılı Cengiz Aytmatov Anma Yılı ilan edildi. Kırgızistan’ın Talas şehri de 2028 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlendi.

Andican’ın Kültür Başkentliği Yılı görkemli konserle tamamlandı

TÜRKSOY Daimî Konseyi toplantısının ardından 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican’ın kapanış töreni, Universal Spor Kompleksi’nde düzenlenen konser programıyla gerçekleştirildi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan sanatçıların sahne aldığı programda, Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait müzik ve dans gösterileri izleyicilerle buluştu.

REKLAM

Makam müziğinden halk müziğine, operadan popüler müziğe uzanan geniş repertuvarıyla dikkat çeken konserde, ülkelerin kültürel zenginlikleri aynı sahnede buluştu. Özbekistan’dan Mahmud Nomozov, Alisher Fayz ve Rayhon Ganiyeva ile Türkiye’den sanatçı Nilgün Kızılcı da sahne alan isimler arasında yer aldı. Andican’ın simgelerinden Andican Polkası da kapanış programında yeniden sahnelendi.

Kültür Başkentliği Sembolü Kayseri’ye devredildi

Kapanış konserinin son bölümünde Andican Vilayeti yönetimi, Türk Dünyası Kültür Başkentliği sembolünü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a takdim etti. Böylece 2026 yılı boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını taşıyan Andican, görevini Kayseri’ye devretti.

REKLAM

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını büyük bir sorumluluk ve onurla taşıyacağını belirterek, "Özbekistan’ın Andican şehrinde gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimî Konseyi 43. Dönem Toplantısı’nın kapanış törenine katıldık. Birbirinden özel gösterilerin sergilendiği bu anlamlı törende, 2026 yılı boyunca 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ünvanını taşıyan Özbekistan’ın Andican şehrinden bu kıymetli ünvanı Kayseri olarak devraldık" dedi.

"Türk Dünyası 2027 yılında Kültür Başkenti Kayseri’de buluşacak"

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’nin, sahip olduğu tüm zenginliği Türk dünyası ile paylaşacağını kaydederek, "Devraldığımız bu ünvanı, 2027 yılı boyunca hem şehrimize hem ülkemize hem de Türk Dünyası’na yakışır şekilde taşıyacak; kadim şehrimiz Kayseri’nin tarihinden aldığı köklü birikimi kardeş devletlerimizle paylaşacağız. Kısacası, Türk Dünyası 2027 yılında Kültür Başkenti Kayseri’de buluşacak. Bu büyük buluşmayla kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek Türk Dünyası’nın birliğini ve gücünü daha yukarılara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Tarihî mirası, köklü kültürü, sanayisi ve ticaret gücüyle Anadolu’nun kadim şehirlerinden Kayseri, Türk dünyasının kültür, sanat ve eğitim alanındaki buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca düzenlenecek uluslararası etkinlikler, festivaller ve kültürel iş birlikleriyle şehrin değerlerini Türk dünyasıyla buluşturacak.