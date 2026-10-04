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        Kayseri Valisi Çiçek'ten ANAMOB fuarına davet

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte düzenlenecek ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı öncesinde vatandaşlara ve sektör temsilcilerine katılım çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Kayseri Valisi Çiçek'ten ANAMOB fuarına davet

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte düzenlenecek ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı öncesinde vatandaşlara ve sektör temsilcilerine katılım çağrısında bulundu.

        Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde 7-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi değerlendirmelerde bulunan Vali Çiçek, kentin mobilya sektöründeki üretim gücüne ve potansiyeline dikkati çekti.

        Kayseri'nin sektördeki öncü rolüne değinen Çiçek, "Mobilyanın kalbi Kayseri’de atıyor. Büyük buluşmaya az kaldı. Bu fuar bütün fuarlardan farklı olacak. Mobilyanın şehri Kayseri, çok büyük emekle, azimle ANAMOB Fuarı’nı açmaya hazırlanıyor. 7-11 Ekim'de Türkiye'nin gözü Kayseri’de, OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde olacak." ifadesini kullandı.

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        Vali Çiçek, büyük bir gayretle hazırlıkları sürdürülen fuara tüm vatandaşları ve sektör paydaşlarını davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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