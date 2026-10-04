Kayseri Valisi Çiçek'ten ANAMOB fuarına davet

Vali Çiçek, büyük bir gayretle hazırlıkları sürdürülen fuara tüm vatandaşları ve sektör paydaşlarını davet etti.

Kayseri'nin sektördeki öncü rolüne değinen Çiçek, "Mobilyanın kalbi Kayseri’de atıyor. Büyük buluşmaya az kaldı. Bu fuar bütün fuarlardan farklı olacak. Mobilyanın şehri Kayseri, çok büyük emekle, azimle ANAMOB Fuarı’nı açmaya hazırlanıyor. 7-11 Ekim'de Türkiye'nin gözü Kayseri’de, OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde olacak." ifadesini kullandı.

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