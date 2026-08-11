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        Kayseri'de 28 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Kayseri'de 28 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçen yıldan bu yana aranan H.B. (42), saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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