Kayseri'de 38 gün sürecek "Fuar38" tanıtıldı

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Fuar38" organizasyonunun lansman toplantısı düzenlendi.



Kadir Has Fuar Alanı’nda gerçekleşecek ve 38 gün sürecek etkinlik, konserlerden çocuk şenliklerine, sahne gösterilerinden kültürel aktivitelere kadar geniş bir yelpazede vatandaşları ağırlayacak.



Etkinlik alanında düzenlenen tanıtım lansman toplantısında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kadim bir kent olduğunu belirterek, şehrin köklü bir geçmişinin olduğunu söyledi.



Geçmişte yaşanan güzel anıları ortaya çıkarmak için çalışma yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, Fuar 38 projesinin duyurusunu yaptıkları andan itibaren birçok kurum ve kişinin etkinliğe ilgi gösterdiğini dile getirdi.





Kayseri’nin hafızasındaki fuar kültürünü yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Geldiğimiz noktada bu kadar fazlaca beğeninin, talebin, özlemin ve isteğin karşısında bizim herhalde daha fazlaca etkinlikler yapıp bundan sonrasında şehir belleğine kazandıracağımız fuar ismiyle bütünleşen bir organizasyonun gerekliliği hasıl olmuştur. Şehrin adını taşıyan ne iş varsa her daim peşindeyiz." diye konuştu.



Fuarın cuma günü resmi açılışının gerçekleştirileceğini ifade eden Çolakbayrakdar, sanatçı Muazzez Ersoy'un da organizasyon kapsamında sahne alacağını belirtti.



Çolakbayrakdar, eski günlerdeki nostaljik havayı fuarda yaşatmak istediklerini belirterek, bu kapsamda açılış günü nostaljik minibüs ve araçlarla fuar alanına geleceklerini ifade etti.



Etkinlik kapsamında her hafta ünlü bir sanatçının sahne alacağını ifade eden Çolakbayrakdar, organizasyonun hafta içi 16.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.



Fuar 38'de birçok kültürel aktivitenin yapılacağını kaydeden Çolakbayrakdar, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Öte yandan, birçok yerel sanatçının da konser vereceği etkinlikte 8 Ağustos'ta komedyen Sefa Doğanay, 15 Ağustos'ta şarkıcı Coşkun Sabah, 22 Ağustos'ta İsmail Altunsaray, 26 Ağustos'ta Hakkı Bulut, 30 Ağustos'ta Hatay Medeniyetler Korosu ve 4 Eylül'de de Kubat sahne alacak.

























