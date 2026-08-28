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        Kayseri'de ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 73 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 00:31 Güncelleme:
        Kayseri'de ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 73 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki ayakkabı dükkanında kalan M.Ö'ye (73) ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yerde yatan M.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ölümü şüpheli bulunan M.Ö'nün cesedi, incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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