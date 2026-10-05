Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürüten polis, yaralının hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yaptı.

Fatih Mahallesi'nde E.Ş. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş. bıçakla yaralandı.

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