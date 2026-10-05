Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Fatih Mahallesi'nde E.Ş. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş. bıçakla yaralandı.

        Yaralı E.Ş, kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

        Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürüten polis, yaralının hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler

        Benzer Haberler

        Kayseri'de polisten kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 351 bin lira c...
        Kayseri'de polisten kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 351 bin lira c...
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Kayseri Valisi Çiçek'ten ANAMOB fuarına davet
        Kayseri Valisi Çiçek'ten ANAMOB fuarına davet
        Kayseri'de dereye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de dereye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Yeşilyurt Mahallesi'ne 28,6 milyon liralı...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Yeşilyurt Mahallesi'ne 28,6 milyon liralı...
        Kayseri Sanayi Odası'nda seçimlerin ilk aşaması başladı
        Kayseri Sanayi Odası'nda seçimlerin ilk aşaması başladı