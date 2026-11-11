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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 03:43 Güncelleme:
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada O.M, tanımadığı ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından bacağından bıçaklandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.M. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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