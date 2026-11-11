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        Yol ortasında kalan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yakıtı biten otomobil yol ortasında kaldı. Trafiğin ortasında kalan sürücünün yardımına koşan trafik polisleri, otomobili yol kenarına kadar itti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 01:01 Güncelleme:
        Yol ortasında kalan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yakıtı biten otomobil yol ortasında kaldı. Trafiğin ortasında kalan sürücünün yardımına koşan trafik polisleri, otomobili yol kenarına kadar itti.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Davud ElKayseri Caddesi üzerinde seyreden A.B. idaresindeki 38 AGP 736 plakalı otomobil yakıtının bitmesi nedeniyle yol ortasında kaldı. O sırada A.B.’yi gören Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, araçlarını kenara çekerek, A.B.’nin yardımına koştu. İki polis memuru tarafından itilen otomobil, yol kenarına çekilerek, güvenli bölgeye alındı.

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        A.B. kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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