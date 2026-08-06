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        Kayseri'de cinayet şüphelileri İHA destekli operasyonla yakalandı

        Kayseri'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheli, insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2026 - 00:46 Güncelleme:
        Kayseri'de cinayet şüphelileri İHA destekli operasyonla yakalandı

        Kayseri'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheli, insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla yakalandı.


        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri H.A'nın 4 Ağustos'ta bıçakla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Olayın şüphelisi olarak tespit edilen R.C.A. (31) ve S.K. (28) Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ekiplerinin İHA'yla destek verdiği operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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