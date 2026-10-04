Kayseri'de dereye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dereye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 04.10.2026 - 13:19 Güncelleme:
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dereye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Yeşilhisar'dan Yahyalı istikametine seyreden Durmuş Kızıltepe yönetimindeki 50 EF 849 plakalı hafif ticari araç, Yuları Mahallesi mevkisinde trafik levhalarına çarparak dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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