Kayseri'de "Erciyes 4.0" mobil uygulaması tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Erciyes Kayak Merkezi'nde dijital dönüşümü sağlamak amacıyla hazırlanan "Erciyes 4.0" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında düzenlenen toplantıda, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan uygulama hakkında sunum yaptı.

Kullanıma sunulan "Erciyes 4.0" uygulamasıyla ziyaretçiler, sanal kart oluşturarak gişeye uğramadan bilet alabilecek ve karekodla (QR kod) turnikelerden geçiş yapabilecek.

Ayrıca uygulama üzerinden Erciyes'teki güncel hava durumu, kar kalınlığı ile pist ve tesislerin çalışma durumları cep telefonundan takip edilebilecek.

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Büyükkılıç, toplantıda, Kayseri'nin akıllı şehircilik alanında kararlı adımlarla ilerlediğini belirtti.

Erciyes 4.0 uygulamasıyla akıllı şehir projelerinin en güzel örneklerinden birini tamamladıklarını kaydeden Büyükkılıç, "Erciyes mobil uygulaması ile kredi kartıyla rahatlıkla geçişin sağlanacağını, Kayseri Kart ile Erciyes Dağı ile ilgili olanları, ulaşımla, kütüphanemizle, Spor AŞ ile ilgili tüm imkanları ve harcamaları rahatlıkla yapabileceklerini buradan paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) uyarısı üzerine canlı kameralara getirilen sınırlamanın aşıldığını hatırlatarak, 1 Aralık'tan itibaren Erciyes'teki hava durumu, kar seviyesi ve mekanik tesislerin konumunun dijital ortamda kesintisiz izlenebileceğini kaydetti.