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        Kayserispor, Sarıyer maçının hazırlıklarına devam etti

        TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, milli arada futbolculara verilen 4 günlük iznin ardından 15'inci haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Kayserispor, Sarıyer maçının hazırlıklarına devam etti

        TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, milli arada futbolculara verilen 4 günlük iznin ardından 15’inci haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan toplayarak lider Bursaspor’un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, milli ara öncesi ligin 14’üncü haftasında konuk olduğu Eminevim Ümraniyespor’a 2-1 yenildi. Bursaspor’un puan kaybettiği haftada mağlup olarak yeniden lider olma fırsatını tepen İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar dün kulüp tesislerinde toplanarak, 15’inci haftada sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına başladı.

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        İç Anadolu ekibi bugün sabah saatlerinde Recep Mamur Tesisleri’nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenmanda milli takımlarda olan oyuncular yer almadı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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