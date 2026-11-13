Vali Çiçek, Japon turizm temsilcilerini kabul etti
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcilerini makamında ağırladı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcilerini makamında ağırladı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcileri Kazuhiko Endo, Asuka Takahashi, Takahito Sawono ve Akihiro Fukuda ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin tarihî, kültürel ve turistik değerleri ile turizm potansiyeli hakkında misafirlerine bilgi verdi.
Vali Çiçek ayrıca, Japonya’dan gelen sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Kayseri’nin uluslararası turizm alanında tanıtımına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.