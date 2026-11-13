Şaban Çopuroğlu'ndan 'üyelik' mesaisi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri genelinde sürdürdüğü saha ve teşkilat çalışmalarına Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde devam etti.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği çalışmalarda haneler tek tek ziyaret edilerek vatandaşların AK Parti üyelik işlemleri gerçekleştirildi. Kapı kapı gerçekleştirilen üye çalışmaları kapsamında AK Parti ailesine yeni katılan vatandaşlara, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşekkür mektupları takdim edildi. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Çopuroğlu, AK Parti ailesinin her geçen gün yeni katılımlarla büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Siyasetin milletle iç içe olmayı, vatandaşın kapısını çalmayı ve aynı hedefler etrafında buluşmayı gerektirdiğini ifade eden Çopuroğlu, her yeni üyenin teşkilatın gücüne güç kattığını belirtti. Kayseri’nin merkezinden ilçelerine, mahallelerinden hanelerine kadar her noktada vatandaşlarla buluşmayı sürdürdüklerini vurgulayan Çopuroğlu, teşkilat mensuplarıyla birlikte sahada olmaya, kapı kapı dolaşarak yeni üyeler kazandırmaya ve AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

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Kayseri’nin her köşesinde çalışmalarını sürdüren Çopuroğlu, hemşehrileriyle doğrudan temas kurarak teşkilat çalışmalarını sahada ve gönüllerde sürdürmeye devam ediyor.