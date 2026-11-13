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        Başkan Büyükkılıç'tan COP31 mesajı: "Kayseri'mizi uluslararası platformlarda en güzel şekilde temsil ediyoruz"

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen organizasyonda Kayseri'nin gastronomi kültürünü, geleneksel el sanatlarını ve çevre dostu belediyecilik çalışmalarını uluslararası katılımcılarla buluşturduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç'tan COP31 mesajı: "Kayseri'mizi uluslararası platformlarda en güzel şekilde temsil ediyoruz"

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Antalya’da gerçekleştirilen organizasyonda Kayseri’nin gastronomi kültürünü, geleneksel el sanatlarını ve çevre dostu belediyecilik çalışmalarını uluslararası katılımcılarla buluşturduklarını söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Antalya’da düzenlenen organizasyonda Kayseri’nin değerlerini uluslararası platformda tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Zirve alanındaki stantları ziyaret ederek gerçekleştirilen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, organizasyonun Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

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        COP31’in geniş katılımlı ve önemli bir uluslararası organizasyon olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

        "Kayseri’mizi En Güzel Şekliyle Temsil Ediyoruz"

        Kayseri’nin gastronomisi başta olmak üzere kültürel ve geleneksel değerlerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

        "COP31 çalışmalarının yapıldığı fuar alanındayız. 190’ın üzerinde ülke katılım sağladı. 100 civarında devlet başkanı ve üst düzey yönetici düzeyinde yetkili burada yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un güzel bir organizasyonuyla bizler de yerimizi aldık. Yemeiçme mekânımızla, yaptığımız çalışmaları anlatma adına Kayseri’mizi en güzel şekliyle temsil etme yönünde irade gösterdik. Ülkemizin tanıtımına da vesile olan bu kıymetli organizasyon dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, çok değerli Bakanımızın gerçekleştirdiği çalışmaları tebrik ediyor, ekibini kutluyorum."

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        "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm İnsanlık İçin Çok Önemli"

        İklim değişikliğiyle mücadelede çevre bilincinin, sıfır atık anlayışının ve kaynakların verimli kullanılmasının önemine de değinen Büyükkılıç, zirve kapsamında sergilenen çalışmaları yakından incelediklerini belirtti.

        Sıfır atık bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve enerji alanında atılması gereken adımların bütün insanlığı ilgilendirdiğini kaydeden Büyükkılıç, israfın önlenmesine yönelik örnek uygulamaların önemine işaret ederek Sıfır Atık Projesi Müzesi'nde sergilenen çalışmaları da anlamlı bulduklarını ifade etti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kayserililerin Selamlarını İletti

        Başkan Büyükkılıç, COP31 kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geldiklerini belirterek, Kayserililerin selamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiklerini, Erdoğan’ın da Kayserililere selamlarını gönderdiğini söyledi.

        Zirvede alınacak kararların Türkiye ve dünya açısından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni eden Büyükkılıç, uluslararası iş birliğinin iklim değişikliğiyle mücadelede belirleyici olacağını vurguladı.

        Başkan Büyükkılıç, organizasyonda görev alan ekiplerin özverili çalışmalarına da dikkat çekerek on binlerce insanın katıldığı zirvede görev dağılımının titizlikle yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        Büyükkılıç, 2027 yılında Etiyopya’da düzenlenmesi planlanan COP32’ye de işaret ederek Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaların dünya çapında örnek gösterilecek uygulamalar arasında yer alacağına inandığını belirtti.

        Kayseri’nin uluslararası organizasyonda güçlü bir şekilde temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’mizin tatlarını da içeren gastronomi kültürünün en güzel örneklerini sergileyen çalışmadan dolayı ayrıca misafirlerimizden takdir topladığımızı paylaşıyorum" diyerek, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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