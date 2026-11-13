Kayseri'de 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi
Kayseri'de bin 152 kurumda eğitim gören 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi.
Giriş: 13.11.2026 - 15:22 Güncelleme:
Kayseri'de bin 152 kurumda eğitim gören 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi.
20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün itibariyle başladı. Kayseri'de de bin 152 kurumda eğitim gören 306 bin 819 öğrenci ile 23 bin 228 öğretmen ara tatile girdi. Öğretmenler ve öğrenciler 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.
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