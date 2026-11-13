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        Kayseri'de 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi

        Kayseri'de bin 152 kurumda eğitim gören 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Kayseri'de 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi

        Kayseri'de bin 152 kurumda eğitim gören 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi.

        20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün itibariyle başladı. Kayseri'de de bin 152 kurumda eğitim gören 306 bin 819 öğrenci ile 23 bin 228 öğretmen ara tatile girdi. Öğretmenler ve öğrenciler 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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