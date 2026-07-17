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        Kayseri'de hafif ticari aracın devrildiği kazada anne ve oğlu yaralandı

        Kayseri'de hafif ticari aracın devrildiği kazada yaralanan sürücü ile annesi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Kayseri'de hafif ticari aracın devrildiği kazada anne ve oğlu yaralandı

        Kayseri'de hafif ticari aracın devrildiği kazada yaralanan sürücü ile annesi tedavi altına alındı.

        Melikgazi ilçesinde Efe Hayrullah Erciyes'in kullandığı 38 JV 957 plakalı hafif ticari araç, Taha Carım Caddesi'nde devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile annesi Sefa Erciyes, ambulansla kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Araç, incelemenin ardından çekiciyle götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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