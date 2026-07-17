Kayseri'de hafif ticari aracın devrildiği kazada anne ve oğlu yaralandı

Kayseri'de hafif ticari aracın devrildiği kazada yaralanan sürücü ile annesi tedavi altına alındı. Melikgazi ilçesinde Efe Hayrullah Erciyes'in kullandığı 38 JV 957 plakalı hafif ticari araç, Taha Carım Caddesi'nde devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ile annesi Sefa Erciyes, ambulansla kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Araç, incelemenin ardından çekiciyle götürüldü.

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