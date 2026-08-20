Kayseri'de hakkında 18 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 20.08.2026 - 19:11 Güncelleme:
Kayseri'de, hakkında 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S'yi (40) gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ