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        Kayseri'de hakkında 18 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Kayseri'de hakkında 18 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S'yi (40) gözaltına aldı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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