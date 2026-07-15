Kayseri'de ırmağa giren kişi boğuldu

Kayseri'de Zamantı Irmağı'na giren kişi yaşamını yitirdi. Tomarza ilçesi Melikören Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Caner Mengütaş (45), Zamantı Irmağı'na girdi. Bir süre sonra Mengütaş'ı suyun üzerinde hareketsiz gören arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kıyıya çıkarılan Mengütaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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