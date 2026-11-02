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        Kayseri'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Kayseri'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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