Kayseri'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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