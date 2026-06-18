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        Kayseri'de jandarma motosiklet sürücülerini olası kazalara karşı bilgilendirdi

        Kayseri'de jandarma trafik ekipleri, motosiklet sürücülerini olası kazalara karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Kayseri'de jandarma motosiklet sürücülerini olası kazalara karşı bilgilendirdi

        Kayseri'de jandarma trafik ekipleri, motosiklet sürücülerini olası kazalara karşı bilgilendirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alfa ve RR Motor gibi motosiklet gruplarından yaklaşık 100 sürücüyü, Dünya Motosiklet Günü dolayısıyla misafir etti.

        Trafik timinde görevli personel, motosiklet sürücülerini, sürüş teknikleri, ekipman önemi, trafikte görünürlük ve kazalara karşı alınabilecek önlemlerle ilgili bilgilendirdi.

        Sürücüler, hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek amacıyla trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

        Motosikletli jandarma trafik timi, jandarma bahçesinde kurulan parkurda gösteri yaptı.

        Program sonunda motosiklet sürücülerine, motorcu yeleği hediye edildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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