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        Kayseri'de kural ihlali yapan 5 sürücüye 772 bin 629 lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 5 sürücüye toplam 772 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Kayseri'de kural ihlali yapan 5 sürücüye 772 bin 629 lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 5 sürücüye toplam 772 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.


        Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki, "Şeker Keykubat'ta drift", "Plakasını okunmayacak şekilde kapatan motosikletler", "Camikebir'de egzoz patlatan sürücü araç kamerasına yansıdı" ve "Yüksek sesle müzik dinliyorlar" paylaşımlarına konu olan 5 farklı araç ve sürücülerini tespit etti.


        Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücülere toplam 772 bin 629 lira tutarında cezai işlem uygulayan ekipler, 2'si motosiklet olmak üzere 4 aracı trafikten men etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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