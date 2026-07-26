Kayseri'de kural ihlali yapan 5 sürücüye 772 bin 629 lira ceza kesildi

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 5 sürücüye toplam 772 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.





Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki, "Şeker Keykubat'ta drift", "Plakasını okunmayacak şekilde kapatan motosikletler", "Camikebir'de egzoz patlatan sürücü araç kamerasına yansıdı" ve "Yüksek sesle müzik dinliyorlar" paylaşımlarına konu olan 5 farklı araç ve sürücülerini tespit etti.





Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücülere toplam 772 bin 629 lira tutarında cezai işlem uygulayan ekipler, 2'si motosiklet olmak üzere 4 aracı trafikten men etti.







