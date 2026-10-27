Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden otomobilin kanala uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden otomobilin kanala uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Becen Mahallesi Profesör Doktor İhsan Ketin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Z.U. yönetimindeki 38 KP 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan Z.U. ve yolcu O.G.’yi çıkararak, sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Z.U. ve O.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilde su kanalında vinç eşliğinde çıkarılarak, çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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