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        Kayseri'de su kanalına düşen çocuk kurtarıldı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bisiklet sürerken dengesini kaybedip su kanalına düşen çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 21:07 Güncelleme:
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        Kayseri'de su kanalına düşen çocuk kurtarıldı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bisiklet sürerken dengesini kaybedip su kanalına düşen çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi'nde bisiklet süren 10 yaşındaki Y.Ç. dinlenmek için durmaya çalışırken dengesini kaybedip su tahliye kanalına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanaldan çıkarılan çocuk, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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