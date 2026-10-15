Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri düzenlendi

        Kayseri'de Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri düzenlendi

        Kayseri'de "2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması" etkinlikleri kapsamında Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Kayseri'de Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri düzenlendi

        Kayseri'de "2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması" etkinlikleri kapsamında Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri düzenlendi.

        Etkinlik, Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Edebiyatı Vakfı işbirliğiyle Erciyes Kültür Merkezi'nde (EKM) gerçekleştirildi.

        Program öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı, sanatçılar türküler seslendirdi.

        Anadolu'dan Türkistan'a uzanan Türk dünyasının köklü ezgileri seslendirilen konserde, halk dansları topluluğu da yöresel koreografileriyle gösteri sundu.

        REKLAM

        Konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki üçlü cinayet davasında sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
        Kayseri'deki üçlü cinayet davasında sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ceviz ağacından düşüp öldü
        Ceviz ağacından düşüp öldü
        Kayseri'de 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kayseri'de 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kayseri'de organize suç örgütü davasında 22 sanık hakim karşısında
        Kayseri'de organize suç örgütü davasında 22 sanık hakim karşısında
        Başkan İncetoprak'tan Mahmut Şahin'e tepki
        Başkan İncetoprak'tan Mahmut Şahin'e tepki
        İşyerinde çıkan yangın söndürüldü
        İşyerinde çıkan yangın söndürüldü