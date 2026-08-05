Kayseri'de yetiştirilen 250 bin lavanta bitkisinin hasadına başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelindeki park, bulvar ve millet bahçelerine dikilen yaklaşık 250 bin lavanta bitkisinde hasat dönemi başladı.



Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca Alsancak, İnönü ve Mimar Sinan parkları, Mazakaland, Şehitlik, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mehmet Özhaseki ile 30 Ağustos Bulvarları ve tarihi Kayseri Mahallesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda yetiştirilen lavantalar toplanarak Doğal Ürünler Bahçesi Rafine Tesisi'ne getiriliyor.



Tesiste belediyenin imkanlarıyla işlenen bitkiler, damıtma yöntemiyle saf lavanta yağı ve lavanta kolonyasına dönüştürülüyor.



Doğal Ürünler Bahçesi Sorumlusu Ziraat Teknikeri Ömer Coşgun, lavantaları yalnızca peyzaj unsuru olarak değerlendirmediklerini, üretim sürecinin tamamını belediye bünyesinde yürüttüklerini belirtti.



Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Coşgun, şunları kaydetti:



"Damıtma kazanımıza öncelikle 70 litre su ilave ediyor, ardından ortalama 18 ila 20 kilogram budanmış lavantayı kazana yerleştiriyoruz. Yaklaşık 96 santigrat derece sıcaklıkta iki saat kaynatarak saf lavanta yağını elde ediyoruz. Bu yılki hasattan tamamen kendi imkanlarımızla yaklaşık 40 litre saf lavanta yağı üretmeyi hedefliyoruz. Elde edilen yağlar daha sonra lavanta kolonyası üretiminde kullanılacak. Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyoruz."

