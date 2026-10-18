Kayseri'deki "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" ziyaretçilerini ağırlıyor
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 19 farklı türden kedinin yer aldığı "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 19 farklı türden kedinin yer aldığı "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yakut Mahallesi'ndeki 10 bin metrekarelik yaşam alanı içerisinde yaklaşık 500 metrekarelik alana kurulan tesiste, British Shorthair, Exotic Shorthair, Scottish Fold, Ankara, Van, Bombay, Norveç Orman, Mavi Rus, İran, Siyam, Chinchilla ve Bengal gibi 19 farklı kedi türü barınıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirtti.
Proje sayesinde çocukların hayvan sevgisi kazandığını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız ve gençlerimiz buraya geldiğinde kedilerle vakit geçirebilecekleri bir ortam buluyor. Bu proje sayesinde çocuklarımızın hayvanlarla daha yakın ilişkiler kurarak onları tanıması ve sevmesi sağlanıyor. Ayrıca hayvan fobisi olan bireyler de bu mekan sayesinde korkularını yenip hayvan sevgisi geliştirebiliyor. Hz. Peygamberimizin de sahiplendiği 'Müezza' isimli bir kedisi vardı. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. Hemşehrilerimizin hizmetlerimize gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum."
Bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma parkuru, oyun alanları ve beslenme ünitelerinin yer aldığı tesiste, Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı uzman veteriner hekimler gözetiminde kedilerin bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçları 7 gün 24 saat esasına göre karşılanıyor.
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