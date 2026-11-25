Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çevre düzenleme ve adliye çevresindeki otopark genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi ve kültürel kimliğinin önemli simgelerinden Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarını ve Kayseri Adliye Sarayı çevresinde Fen İşleri Daire Başkanlığınca tamamlanan otopark genişletme çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Büyükkılıç, ayrıca esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

- Köşk Medresesi yanına sosyal tesis inşa edilecek

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Melikgazi ilçesinde belediye tarafından restorasyonu tamamlanan Köşk Medresesi'nin yanına sosyal tesis yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe halkının sosyal yaşamına değer katacak bir projeyi daha hayata geçireceklerini belirtti.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"700 yıla tanıklık etmiş Köşk Medresemizin restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle tamamlamıştık. Belediye olarak tarihi mirasımıza özenle sahip çıkıyor, ecdadımızın eserlerini restore edip yeniden hayata kazandırıyoruz. Bir şehrin hafızasını yaşatmak ayrıca insanların sosyal hayatında yeri olan mekanlara da aynı özeni göstermek gerekir. Köşk Medresesi'nin yanında yer alan proje tek katlı ve 480 metrekare alan üzerinde kafeterya ve sosyal tesis olarak yapılacak. Tarihi taş mimarisi ve modern mimarisiyle dikkat çeken bu sosyal mekan, ferah açık ve kapalı alanları, nitelikli hizmet anlayışıyla hemşehrilerimizin yeni buluşma noktası olacak. Melikgazi'de sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri sürdürmeye devam edeceğiz."

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- Emekli öğretmenler, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerle buluştu

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir işletmede gerçekleşen programa, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Şinasi Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, okul idarecileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Emekli olan öğretmenler ile meslek hayatına yeni başlayan öğretmenlere plaket takdim edilen program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.