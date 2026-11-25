AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır" dedi.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti binasında basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Koşar, "Bugün, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak irademizi bir kez daha ortaya koymak için bir aradayız" diyerek, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir. Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.

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Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorundur. Elbette yetişme biçimi, eğitime erişim, her türlü bağımlılık ve şiddeti besleyen düşünce ve davranış kalıplarının normalleştirilmesi, şiddet riskini artıran önemli unsurlardır. Ancak şiddeti yalnızca bunlarla açıklamak veya sebepleri bunlara düşürmek mümkün değildir. Şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan, kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışlar bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından biri hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bu tablo, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını; bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi, kadına yönelen haksızlık ve şiddet, insanlık onurunu zedeleyen bir anlayışın sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir ki; "Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim."

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Bu anlayışla AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz. Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmaları bu kararlılığın somut örnekleridir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı da 20262030 dönemine ilişkin kapsamlı yol haritamızı ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

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"Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır"

Kanunların varlığının tek başına yeterli olmadığını kaydeden Koşar, "Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir. AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilimizde teşkilatlarımızla kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimleri tarafından ortak bir iradeyle sahiplenilmesini önemsiyoruz. Bizler için bir kadının hakkı, kimliğine, inancına, diline veya yaşadığı coğrafyaya göre değişmez. Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların ve çocukların güvenliği, hakları ve geleceği için uluslararası toplumu, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin kadınlara yönelik şiddet ve hak ihlalleri karşısında çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemeye; ihlallerin bağımsız biçimde araştırılması ve mağdurların korunması için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır. Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği, emeklerinin karşılığını alabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum için çalışmak hepimizin sorumluluğudur. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyor; bu kapsamda AK Parti hükümetlerimizin, kadınların yaşama hakkını, haysiyetini, özgürlüğünü ve güvenliğini esas alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizim hedefimiz; kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı; emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.