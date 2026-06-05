Kayseri'ye 350 milyon liralık çevre yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla hayata geçirilen 350 milyon lira maliyetli "Mekanik Ayırma ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi"nin açılışı yapıldı.



TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Molu mevkisindeki tesisin açılışında, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı tebrik ederek, Kayseri'nin Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu söyledi.



Büyükkılıç da sıfır atık vizyonunun ve sürdürülebilir kalkınma hedefinin örneklerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek, çevreyi koruyan, atıkları ekonomiye kazandıran ve enerji üretimine katkıda bulunan bir yaklaşım sergilediklerini dile getirdi.



Çevre yatırımlarını maliyet değil, gelecek nesillere karşı sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Büyükkılıç, tesisin Türkiye'nin sayılı çevre yatırımlarından biri olduğunu söyledi.



Tesisin yatırım maliyetinin 350 milyon lira olduğunu belirten Büyükkılıç, şöyle konuştu:



"Toplamda 27 bin metrekare alan üzerine kurulan, 5 bin metrekare kapalı alanı olan bir yatırım. Saatte 60 ton, günde 1200 ton evsel atık işleme kapasitesine sahip olan bu tesisimizde, her gün yaklaşık 80 çöp toplama aracı ve 72 metreküplük 10 semi treyler ile toplanan atıklar modern teknolojilerle ayrıştırılacak. Bu yatırımın en önemli özelliği, ekonomik olarak değere dönüştürme açısından bütçemize katkıda bulunuyor. Mekanik ayrıştırma tesisimizde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme, 200 ton atıktan türetilmiş yakıt ayrıştırılarak sıfır atık anlayışı içinde hem yeniden ekonomiye kazandırılıyor hem de çevre duyarlılığı örneği sergileniyor."



Büyükkılıç, tesis sayesinde yılda yaklaşık 36 bin ton fosil yakıt kullanımının önüne geçileceğine dikkati çekerek, doğal kaynakların korunacağını, alternatif bir yakıt kaynağı sunulacağını, en önemlisi de depolamaya giden atık miktarında yüzde 50 ila 60 oranında azalma olacağını ifade etti.



Kentte 2019'dan beri faaliyette olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde toplam 2 milyon 700 bin ton atığın bertarafını gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükkılıç, "Elde ettiğimiz biyogaz sayesinde 299 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ürettik. Enerji üretim tesisinin soğutma suyunu değerlendirerek 11 bin metrekare büyüklüğündeki seramızı ısıttık. Toplamda 3 bin 500 ton domates üretimi yapılıp ihraç edildi. Kompleksimiz içinde kompost üretim ünitemizde park bahçelerimize 1900 ton gübre üretip yeşil alanlarımızda değerlendirdik." dedi.



Konuşmaların adından dualar eşliğinde kurdele kesilerek tesisin açılışı yapıldı.

