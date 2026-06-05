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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.U. ve avukatı hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık A.U. savunmasında, uyuşturucu madde satmadığını iddia etti.

        Yıllardır uyuşturucu madde kullandığını belirten A.U, "Ben 2 kızım için yaşamayı göze aldım. Bundan sonra uyuşturucu satanları devletime bildirmeye karar verdim. Daha önceki beyanlarımda uyuşturucu kullandığımı söylemiştim. 2 kez tedavi gördüm. Hayatım boyunca namusum ve şerefimle para kazandım" ifadelerini kullandı.

        Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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