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        Osmanlı Düğün Salonu Melikgazi Belediyesi tarafından yenileniyor

        Melikgazi Belediyesi, evlenecek çiftlere uygun fiyata hizmet sunan Osmanlı Düğün Salonu'nu yeniliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:55 Güncelleme:
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        Osmanlı Düğün Salonu Melikgazi Belediyesi tarafından yenileniyor

        Melikgazi Belediyesi, evlenecek çiftlere uygun fiyata hizmet sunan Osmanlı Düğün Salonu'nu yeniliyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, yaz aylarının gelmesiyle düğünlerin arttığını ve bu kapsamda belediye olarak birçok mahallede düğün salonu işlettiklerini belirtti.

        Vatandaşların uygun fiyata temiz, nezih ortamlarda nikahlarını ve düğünlerini yapmaları için güzel ortamlar oluşturduklarını anlatan Palancıoğlu, "Eskişehir Bağları Bölgesi'ndeki Osmanlı Mahallesi'nde bulunan düğün salonunu tamamen yeniledik. Çok nezih, çok güzel bir hale geldi. Bir haftaya kadar da inşallah tefrişiyle birlikte bitmiş olacak. Bu bölgede çok yoğun düğün oluyor. Her hafta en az 5-6 düğüne salonumuz ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yoğun kullandığı lüks, güzel bir düğün salonu haline geldi." ifadelerini kullandı.

        Palancıoğlu, gençlerin huzurlu ve mutlu bir yuva kurmaları için belediye olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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