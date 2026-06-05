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        Kocasinan Belediyesinin "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması" sonuçlandı

        Kocasinan Belediyesinin çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği ödüllü "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması" sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:08 Güncelleme:
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        Kocasinan Belediyesinin "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması" sonuçlandı

        Kocasinan Belediyesinin çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği ödüllü "Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması" sonuçlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hilmi Akpınar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Törende konuşan Çolakbayrakdar, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun her ferdinin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

        Çocuk yaşta kazanılan çevre bilincinin gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasında büyük rol oynadığını anlatan Çolakbayrakdar, doğaya gelişigüzel bırakılan atıkların yıllarca çevrede kalarak toprak, su ve hava kirliliğine neden olduğunu belirtti.

        Kaya ise Kocasinan Belediyesi ile eğitim alanında yürütülen işbirliklerinin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade ederek, yeni eğitim öğretim döneminde de çevre ve sıfır atık çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.



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